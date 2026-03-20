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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Skrupellose Diebe entwenden Grabschmuck von Friedhof, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an mindestens 20 Gräbern des Friedhofs im Waldgartenweg diversen Grabschmuck.

Die skrupellosen Diebe entfernten die Bronzeskulpturen, Ornamente sowie weiteren Grabschmuck teilweise mit massiver Gewalt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der Schaden im fünfstelligen Bereich bewegt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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