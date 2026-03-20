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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 63-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstagabend in St. Leon-Rot unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem VW in der Marktstraße in Richtung Reilingen unterwegs. Dabei streifte er ungebremst einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Hyundai und beschädigte diesen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht abschließend bezifferbar.

Eine Augenzeugin beobachtete, dass der Fahrer sein Fahrzeug etwa 100 Meter weiter abstellte und sich anschließend in ein dortiges Anwesen begab. Der 63-Jährige konnte schließlich angetroffen werden. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Ihm wurden daraufhin Blutproben entnommen. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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