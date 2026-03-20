Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 4

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239404, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239444 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239487), wurde am Donnerstag gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rollbühlstraße gemeldet.

Der Brand brach außen am Dach des Gebäudes aus. Da das Dach aktuell saniert wird, wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass die Brandursache durch die Handwerksarbeiten am Mehrfamilienhaus verursacht wurde. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

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