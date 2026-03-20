PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Elektroschockgeräte in Form eines Schlüssels im Umlauf -Warnhinweis

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Elektroschockgeräte in Form eines Schlüssels im Umlauf -Warnhinweis
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch einen Mitarbeiter einer Schule in Wiesloch wurde die Polizei am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr über das Auffinden mehrerer Elektroimpulsgeräte informiert. Ein Lehrer der Schule habe ein entsprechendes Gerät, welches optisch einem Fahrzeugschlüssel ähnelt, in einem Klassenraum aufgefunden und beim Anfassen einen Stromschlag erhalten. Der 57-Jährige wurde dadurch verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass derzeit weitere Geräte im Umlauf sind. Der Besitz und das Führen dieser Geräte stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Umgang mit Elektroschockgeräten. Es kann zu ungewollten Stromschlägen führen.

Personen, die im Besitz eines entsprechenden Impulsgerätes sind, werden gebeten, die Polizei zu informieren.

Hintergründe, woher die Geräte stammen und wie diese in den Umlauf gerieten, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren