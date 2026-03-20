Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Elektroschockgeräte in Form eines Schlüssels im Umlauf -Warnhinweis

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Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch einen Mitarbeiter einer Schule in Wiesloch wurde die Polizei am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr über das Auffinden mehrerer Elektroimpulsgeräte informiert. Ein Lehrer der Schule habe ein entsprechendes Gerät, welches optisch einem Fahrzeugschlüssel ähnelt, in einem Klassenraum aufgefunden und beim Anfassen einen Stromschlag erhalten. Der 57-Jährige wurde dadurch verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass derzeit weitere Geräte im Umlauf sind. Der Besitz und das Führen dieser Geräte stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Umgang mit Elektroschockgeräten. Es kann zu ungewollten Stromschlägen führen.

Personen, die im Besitz eines entsprechenden Impulsgerätes sind, werden gebeten, die Polizei zu informieren.

Hintergründe, woher die Geräte stammen und wie diese in den Umlauf gerieten, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

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