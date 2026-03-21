PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradunfall auf dem Kurpfalzring; PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 5:45 Uhr kam es auf dem Kurpalzring, im Bereich der Brücke oberhalb des Bahnhofs Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Weitere Informationen zum Unfallhergang oder weiteren Unfallbeteiligten liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor.

Sowohl der Kurpfalzring als auch der Schienenverkehr ist gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Es sind Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren