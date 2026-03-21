Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradunfall auf dem Kurpfalzring; PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Gegen 5:45 Uhr kam es auf dem Kurpalzring, im Bereich der Brücke oberhalb des Bahnhofs Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Weitere Informationen zum Unfallhergang oder weiteren Unfallbeteiligten liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor.

Sowohl der Kurpfalzring als auch der Schienenverkehr ist gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Es sind Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Es wird nachberichtet.

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