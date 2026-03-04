Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen am Krokusweg

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades hatte am Sonntagnachmittag (01.03., 14.50 Uhr) einen Verkehrsunfall auf dem Krokusweg verursacht, bei dem ein 39-jähriger Rietberger angefahren und leicht verletzt wurde.

Den Erkenntnissen zufolge habe sich der 39-Jährige zu Fuß auf der Fahrbahn des Krokuswegs befunden, welcher als verkehrsberuhigter Spielstraßenbereich ausgeschildert ist. Kurz darauf habe sich der unbekannte Rollerfahrer samt unbekanntem Sozius mit hoher Geschwindigkeit auf dem Krokusweg in Fahrtrichtung Gladiolenweg genähert. Hierbei fuhr der Fahrer des Kleinkraftrads den Fußgänger an und verletzte diesen.

Nach einem kurzen Disput rannten sowohl der Fahrer, als auch der Sozius in unbekannte Richtung davon und ließen den nicht zugelassenen und nicht verkehrssicheren Motorroller zurück. Dieser wurde später durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert.

Der Beschreibung nach war der Fahrer etwa 15 - 16 Jahre alt, war ca. 1,70 Meter groß, hatte rotbraunes Haar und trug fortwährend einen Motorradhelm. Er hatte ein westeuropäisches Aussehen. Der Sozius war mit etwa 1,60 Meter kleiner, war zwischen 12 - 14 Jahre alt und trug eine Sturmhaube. Er hatte ein südländisches Aussehen.

Der sichergestellte schwarze Motorroller befindet sich in einem sehr schlechten Gesamtzustand und scheint nur notdürftig zusammengebaut. Fehlende Karosserieverkleidungen, fehlende Tachoeinheit sowie eine mit schwarzem Klebeband umwickelte und kaum befestigte Sitzbank. Das Versicherungskennzeichen aus 2015 wurde verfälscht und mit grüner Farbe (2025) übermalt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf die beschriebenen Personen und den abgebildeten Motorroller geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell