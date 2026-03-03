PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Versicherungskennzeichen jetzt wechseln! Zahlreiche Verstöße festgestellt

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zum 1. März müssen jedes Jahr die Versicherungskennzeichen getauscht werden. Das gilt unter anderem für Mofas, Motorroller, E-Bike und E-Scooter. Einen gültigen Versicherungsschutz hat man nur mit einem aktuellen Kennzeichen. Eine gültige Versicherung erkennt man an der Farbe des Kennzeichens. Ab dem 01.03.2026 sind Versicherungskennzeichen schwarz auf weiß gedruckt.

Ein Verstoß gegen das Plichtversicherungsgesetz stellt eine Straftat dar.

Bei Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück in Höhe des Parkplatzes Am Werl und im Stadtgebiet Rheda-Wiedenbrück richteten die Beamten am Montag (02.03., 09.00 Uhr - 16.00 Uhr) den Schwerpunkt im Rahmen der Aktion Radschlag auf Fahrradfahrer, E-Bike-Fahrer und E-Scooter-Fahrer. Aber auch Autofahrer wurden angehalten und kontrolliert.

Während der Kontrolle wurden 32 E-Scooter und E-Bikes ohne gültiges Versicherungskennzeichen festgestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden. Zudem ahndeten die Beamten 41 Verstöße im Verwarnungsgeldbereich und 19 Ordnungswidrigkeitenverstöße. Unter anderem wurden geahndet: Handynutzung während der Fahrt, Gurtverstöße, Missachtung Rotlicht und mangelhafte Ladungssicherung.

Die Polizei Gütersloh wird weiterhin die Sicherheit von Zweiradfahrern und E-Scooter-Nutzern im Fokus haben. Dazu werden entsprechende Verkehrskontrollen in unregelmäßigen Abständen immer wieder stattfinden.

