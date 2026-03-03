Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieseldiebstahl in Verl-Sürenheide

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Zwischen Freitag (27.02., 16.00 Uhr) und Montag (02.03., 07.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter eine größere Menge Diesel aus Baustellenfahrzeugen an der Rettungsgasse gestohlen. Die umzäunte Baustelle liegt in einem Industriegebiet in Verl-Sürenheide im Bereich Thaddäusstraße/ Rettungsgasse. Das Schloss des Zauns ist beschädigt worden, um auf das Gelände zu kommen.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Aktivitäten rund um die Baustelle nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell