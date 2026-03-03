Polizei Gütersloh

POL-GT: 59-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Kreuzungsbereich Neuenkirchener Straße/ Stadtring Kattenstroth ereignete sich am Montagnachmittag (02.03., 14.55 Uhr) bei einem Abbiegevorgang ein Verkehrsunfall zwischen einem 68-jährigen Autofahrer und einem 59-jährigen Radfahrer.

Zuvor befuhr der 68-jährige Gütersloher mit einem Mercedes die Neuenkirchener Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links auf den Stadtring Kattenstroth abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr der 59-jährige Gütersloher mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Neuenkirchener Straße in gleiche Fahrtrichtung und beabsichtigte den Stadtring Kattenstroth weiter in Richtung Gütersloh zu queren. Bei dem Abbiegeversuch kam es zur Kollision, in deren Folge der Radfahrer stürzte und schwer verletzt wurde.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell