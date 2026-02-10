Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Kellerräume eines Mehrparteienhauses

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 08.02.2026, 18:00 Uhr, bis 09.02.2026, 18:30 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu mehreren Aufbrüchen von Kellerräumen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu insgesamt sechs Kellerräumen, indem sie die jeweiligen Holztüren samt Rahmen gewaltsam eindrückten. Aus einem der Kellerräume wurde ein E-Bike entwendet. Zudem wurden ein Akku sowie ein Ladekabel eines E-Scooters gestohlen.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 4.000 Euro.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

