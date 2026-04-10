Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 81

Ludwigsburg (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 41 Jahre alter Fahrer eines Peugeot-Boxer, als er am Freitag (10.04.2026) gegen 07:00 Uhr in einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 81 bei Korntal-Münchingen verwickelt war.

Der 41-Jährige war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Feuerbach mutmaßlich einen dort stehenden Lkw mit Sattelauflieger übersah. Der 42 Jahre alte Lkw-Lenker hatte aufgrund von Rückstau stoppen müssen und daraufhin die Warnblinkanlage aktiviert.

Der Peugeot, der seinerseits mit einem voll beladenen Anhänger unterwegs war, kollidierte mit großer Wucht mit dem Sattelauflieger, wurde nach hinten abgewiesen und kam zum Stehen. Der 41 Jahre alte Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 42 Jahre alte Lkw-Lenker blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 65.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die BAB 81 musste in Fahrtrichtung Stuttgart bis etwa 08.05 Uhr voll gesperrt werden, anschließend war zunächst nur der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Es bildete sich ein Rückstau von etwa fünf Kilometer. Gegen 10:30 Uhr konnte die Strecke wieder komplett freigegeben werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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