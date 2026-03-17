Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht - Zeugen gesucht

Welver-Berwicke (ots)

Am Montagabend (16. März 2026) kam es im Bereich der Berwicker Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem sich der mutmaßliche Verursacher anschließend vom Unfallort entfernte.

Gegen 20:23 Uhr wurde die Polizei zu einer Tankstelle an der Soester Straße gerufen. Dort wartete bereits eine Unfallbeteiligte, die zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die Frau zuvor mit ihrem Pkw samt Pferdeanhänger auf der Berwicker Straße aufgehalten, nachdem sie von einem anderen Fahrzeugführer durch dichtes Auffahren sowie Hupen und Lichthupe bedrängt worden war. Um den Fahrer zur Rede zu stellen, hielt sie am Fahrbahnrand an und stieg aus ihrem Fahrzeug aus.

Während sie sich auf der Fahrbahn befand, näherte sich ein weiterer Pkw aus Richtung Berwicke. Beim Vorbeifahren wurde die Frau durch den linken Außenspiegel des Fahrzeugs am unteren Rücken getroffen und leicht verletzt. Der Fahrer hielt zunächst an, verhielt sich jedoch aggressiv und beleidigte die Geschädigte mehrfach. Anschließend entfernte sich die Frau aus Angst vor weiteren Übergriffen von der Örtlichkeit und informierte die Polizei.

Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte im Zuge der Ermittlungen bereits ermittelt werden. Die Untersuchungen dauern an.

Die Polizei bittet insbesondere den bislang unbekannten Fahrzeugführer, der zuvor durch sein Verhalten aufgefallen war und den Vorfall beobachtet haben dürfte, sich als Zeuge zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

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