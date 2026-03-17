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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 28-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Werl (ots)

Ein 28-jähriger Mann wurde am Montagmittag (16. März) bei einem Verkehrsunfall auf der Wickeder Straße (B63) in Werl leicht verletzt.

Der Wickeder fuhr gegen 12:50 Uhr mit einem Opel Adam auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Werl. Kurz hinter der Einmündung zur Straße "Am Golfplatz" kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrer, der vor dem Unfall nach eigenen Angaben gesundheitliche Probleme verspürt hatte, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel Adam wurde abgeschleppt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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