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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Café am Möhnesee - Täter flüchten mit geringem Bargeldbetrag

Möhnesee-Delecke (ots)

In der Nacht zu Montag (16. März 2026) kam es zu einem Einbruch in ein Café an der Linkstraße in Möhnesee.

Gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem eine Sicherheitsfirma über eine im Gebäude installierte Hör-Sprech-Anlage verdächtige Geräusche im Inneren des Lokals wahrgenommen hatte. Zuvor war ein Alarm im Bürobereich ausgelöst worden.

Als die Polizeikräfte am Objekt eintrafen, stellten sie mehrere gekippte sowie ein geöffnetes Fenster fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes konnten jedoch keine Personen mehr angetroffen werden.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Büroraum des Lokals. Dort versuchten sie offenbar, mehrere an der Wand befestigte Tresore (die Tresore waren leer, da sie jeden Tag geleert werden) aus ihrer Verankerung zu lösen, was jedoch misslang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich eine geringe Menge Wechselgeld entwendet. Der Schaden liegt nach ersten Angaben im Bereich von etwa 15 bis 20 Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung am Tatort. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Linkstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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