Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Wickede (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Mendener Straße in Wickede-Wimbern war in der Zeit zwischen Samstag (14. März), 18 Uhr, und Sonntag (15. März), 1:20 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, indem sie eine Terassentür aufhebelten. Im Gebäude wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Angaben zur möglichen Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell