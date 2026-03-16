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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnungseinbruch im Gotlandweg - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.03.2026) kam es in Soest zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Gotlandweg.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Samstagmorgen (14.03.2026, ca. 09:30 Uhr) und Sonntagmorgen (15.03.2026, ca. 02:30 Uhr) Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Gotlandweg. Die Bewohner hatten die Wohnung am Morgen verlassen und stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass mehrere Räume durchsucht worden waren.

Der oder die Täter gelangten offenbar über den Balkon in die Wohnung. An der Balkontür wurden Hebelspuren festgestellt. In der Wohnung durchwühlten die Täter mehrere Schränke und verteilten deren Inhalte teilweise auf dem Boden.

Nach ersten Angaben der Geschädigten wurden unter anderem Parfüm, Bargeld sowie mehrere Goldschmuckstücke entwendet, darunter mehrere Goldringe, Goldohrringe und ein Goldarmband. Eine abschließende Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, beläuft sich aber wahrscheinlich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gotlandwegs beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 / 91000 entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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