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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand an Jugendtreff - Polizei ermittelt

Soest (ots)

Am Sonntagabend (15. März 2026) wurde der Polizei gegen 20:49 Uhr ein Brand an einem Jugendtreff am Hiddingser Weg in Soest gemeldet.

Vor Ort stellten Einsatzkräfte fest, dass im Bereich einer außenliegenden Kellertür des "Kinder- und Teeniezentrums Süd" offenbar ein Stapel Zeitungen gebrannt hatte. Die Feuerwehr hatte das Feuer bereits gelöscht.

Im Bereich der Kellertür wurden anschließend leichte Beschädigungen an der Fassade sowie Rußspuren festgestellt.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Personen im Gebäude. Die Einrichtung war geschlossen, sodass keine Gefahr für Besucher oder Mitarbeitende bestand.

Hinweise auf einen konkreten Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich des Hiddingser Weges verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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