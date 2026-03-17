Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht in Belecke - Polizei sucht beteiligte Fahrerin

Warstein-Belecke (ots)

Am Samstag, den 14.03., kam es gegen 12:05 Uhr in der Silbkestraße in Warstein-Belecke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 87-jähriger Mann aus Warstein beteiligt war.

Der Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Silbkestraße und passierte dabei mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Während der Vorbeifahrt beschädigte er mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf kam ihm ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrerin verkehrsbedingt anhielt, um ihm das Passieren zu ermöglichen. Auch dieses Fahrzeug wurde durch den Unfallverursacher beschädigt, ebenfalls am Außenspiegel.

Trotz der Kollisionen setzte der 87-Jährige seine Fahrt zunächst fort. Nach etwa 200 Metern hielt er an, da er bemerkte, dass sein Außenspiegel eingeklappt war. Er richtete diesen wieder aus und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen und der Polizei mitteilen. Ermittlungen an der Halteranschrift bestätigten anhand der Spurenlage am Fahrzeug die Beteiligung des 87-jährigen Mannes.

Der Halter des beschädigten geparkten Fahrzeugs konnte ermittelt werden. Allerdings ist die Fahrerin des entgegenkommenden, wartenden Fahrzeugs bislang unbekannt. Es soll sich um eine Frau gehandelt haben. Sie entfernte sich nach dem Unfall ebenfalls von der Örtlichkeit.

Die Polizei bittet die bislang unbekannte Fahrerin, sich zu melden, um mögliche Schäden an ihrem Fahrzeug klären zu können. Ebenso werden weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur gesuchten Fahrerin machen können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 / 91000 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

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