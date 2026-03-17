PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht in Belecke - Polizei sucht beteiligte Fahrerin

Warstein-Belecke (ots)

Am Samstag, den 14.03., kam es gegen 12:05 Uhr in der Silbkestraße in Warstein-Belecke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 87-jähriger Mann aus Warstein beteiligt war.

Der Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Silbkestraße und passierte dabei mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Während der Vorbeifahrt beschädigte er mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Im weiteren Verlauf kam ihm ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrerin verkehrsbedingt anhielt, um ihm das Passieren zu ermöglichen. Auch dieses Fahrzeug wurde durch den Unfallverursacher beschädigt, ebenfalls am Außenspiegel.

Trotz der Kollisionen setzte der 87-Jährige seine Fahrt zunächst fort. Nach etwa 200 Metern hielt er an, da er bemerkte, dass sein Außenspiegel eingeklappt war. Er richtete diesen wieder aus und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen und der Polizei mitteilen. Ermittlungen an der Halteranschrift bestätigten anhand der Spurenlage am Fahrzeug die Beteiligung des 87-jährigen Mannes.

Der Halter des beschädigten geparkten Fahrzeugs konnte ermittelt werden. Allerdings ist die Fahrerin des entgegenkommenden, wartenden Fahrzeugs bislang unbekannt. Es soll sich um eine Frau gehandelt haben. Sie entfernte sich nach dem Unfall ebenfalls von der Örtlichkeit.

Die Polizei bittet die bislang unbekannte Fahrerin, sich zu melden, um mögliche Schäden an ihrem Fahrzeug klären zu können. Ebenso werden weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur gesuchten Fahrerin machen können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921 / 91000 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 08:51

    POL-SO: Riskante Flucht vor der Polizei - 21-Jähriger festgenommen

    Soest (ots) - Ein 21-jähriger Mann aus Hamm hat am Freitagvormittag (13. März) in Soest versucht, mit seinem Audi vor der Polizei zu flüchten. Er wurde kurze Zeit später festgenommen. Einer Streifenwagenbesatzung fiel gegen 10:15 Uhr auf der Werler Landstraße ein Audi RS3 auf, der am Donnerstag (12. März) in Verbindung mit einem Tankbetrug in Erscheinung getreten ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 08:20

    POL-SO: Einbruch in Café am Möhnesee - Täter flüchten mit geringem Bargeldbetrag

    Möhnesee-Delecke (ots) - In der Nacht zu Montag (16. März 2026) kam es zu einem Einbruch in ein Café an der Linkstraße in Möhnesee. Gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem eine Sicherheitsfirma über eine im Gebäude installierte Hör-Sprech-Anlage verdächtige Geräusche im Inneren des Lokals wahrgenommen hatte. Zuvor war ein Alarm im Bürobereich ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 08:19

    POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wickede (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Mendener Straße in Wickede-Wimbern war in der Zeit zwischen Samstag (14. März), 18 Uhr, und Sonntag (15. März), 1:20 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, indem sie eine Terassentür aufhebelten. Im Gebäude wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Angaben zur möglichen Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren