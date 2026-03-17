POL-SO: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus
Wickede (ots)
Der Polizei wurde am Montagnachmittag (16. März) gegen 17:20 Uhr gemeldet, dass an einem momentan unbewohnten Einfamilienhaus an der Mendener Straße in Wickede-Wimbern eine Tür zum Garten offenstehe. Vor Ort stellten die alarmierten Beamten fest, dass zuvor in das Haus eingebrochen worden war.
Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten die Tür auf und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Da das Haus derzeit nicht bewohnt ist, kann der Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizeiwache in Werl zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
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