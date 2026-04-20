Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Autospiegel abgetreten/Tatverdächtiger festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Ein 20-jähriger Mann konnte in der Nacht zum Sonntag (19.04.), gegen 3.30 Uhr, durch eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim festgenommen werden, nachdem er in Verdacht steht, gleich mehrere Außenspiegel von geparkten Autos in der Vollbrechtstraße abgetreten zu haben. Nach der Festnahme des 20-Jährigen in Tatortnähe wurden sechs Sachbeschädigungen festgestellt. Nach Angaben von Zeugen soll neben dem Festgenommenen noch eine weitere Person an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an.

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