PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Autospiegel abgetreten/Tatverdächtiger festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Ein 20-jähriger Mann konnte in der Nacht zum Sonntag (19.04.), gegen 3.30 Uhr, durch eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim festgenommen werden, nachdem er in Verdacht steht, gleich mehrere Außenspiegel von geparkten Autos in der Vollbrechtstraße abgetreten zu haben. Nach der Festnahme des 20-Jährigen in Tatortnähe wurden sechs Sachbeschädigungen festgestellt. Nach Angaben von Zeugen soll neben dem Festgenommenen noch eine weitere Person an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 16:55

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Lampertheim (ots) - Am Dienstag (14.04.) kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:45 Uhr auf Höhe der Albert-Schweizer-Straße 20 in 68623 Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde das am Straßenrand geparkte Fahrzeug Opel Meriva, Farbe grau am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Aufgrund der Positionierung und der Ausprägung des Schadens ist es möglich, dass der Unfallverursacher nicht von dem Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren