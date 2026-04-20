POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Autospiegel abgetreten/Tatverdächtiger festgenommen
Rüsselsheim (ots)
Ein 20-jähriger Mann konnte in der Nacht zum Sonntag (19.04.), gegen 3.30 Uhr, durch eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim festgenommen werden, nachdem er in Verdacht steht, gleich mehrere Außenspiegel von geparkten Autos in der Vollbrechtstraße abgetreten zu haben. Nach der Festnahme des 20-Jährigen in Tatortnähe wurden sechs Sachbeschädigungen festgestellt. Nach Angaben von Zeugen soll neben dem Festgenommenen noch eine weitere Person an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell