Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Tätlicher Angriff und Beleidigung/62-Jähriger bedroht Stadtpolizist

Bensheim (ots)

Nach einem tätlichen Angriff am Freitagabend (17.04.), gegen 17.00 Uhr, muss sich ein 62 Jahre alter Mann nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Der 62-Jährige soll nach derzeitigem Ermittlungsstand im Bereich "Am Rinnentor/Neckarstraße" einen in seinem Dienstfahrzeug sitzenden 35 Jahre alten Stadtpolizisten, der gerade Geschwindigkeitsmessungen durchführte, auf rassistische Weise beleidigt und mit einer Flasche bedroht haben. Zudem habe er dem Stadtpolizisten in der Folge der Auseinandersetzung gegen das Bein getreten. Der 35-Jährige setzte zu seiner Verteidigung Pfefferspray ein. Hierdurch wurde der Angreifer leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Stadtpolizist blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 62 Jahre alten Tatverdächtigen zeigte 1,0 Promille an.

Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

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