Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Falscher Staatsanwalt betrügt 85-Jährigen

Gold, Schmuck und Geld erbeutet

Seeheim-Jugenheim (ots)

Ein 85-Jähriger aus Seeheim-Jugenheim wurde am Freitag (17.04.) um sein Hab und Gut gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen meldete sich zunächst ein vermeintlicher Staatsanwalt telefonisch bei dem Senior. Unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, bewegte dieser den Mann dazu, einer unbekannten Person an der Haustür Gold, Schmuck und Geld im Wert von mehreren zehntausend Euro zu übergeben. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle unerkannt.

Der Abholer soll etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und dunkelhäutig gewesen sein. Er hatte eine sportliche Statur, trug ein Hemd und hatte kurze schwarze Haare. Wer Hinweise zu der Person oder im Zusammenhang mit der Tat hat, wird gebeten, sich telefonisch mit dem ermittelnden Kommissariat ZE 40 in Darmstadt unter 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten, beispielsweise der sogenannten "Schockanrufe", gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell