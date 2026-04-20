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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zwei Einfamilienhäuser im Visier von Einbrechern

Raunheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmorgen (18.04) und Sonntagabend (19.04.) geriet ein Einfamilienhaus in der "Adalbert-Stifter-Straße" in das Visier eines oder mehrerer bislang unbekannter Krimineller. Diese versuchten zunächst, das dortige Gartentor zu überwinden, wodurch es beschädigt wurde. Durch ein Fenster versuchten die Täter sich anschließend Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Nachdem dies misslungen war, ließen sie von dem Gebäude ab.

Erfolgreicher waren Einbrecher am Samstagabend (18.04.) in der "Haßlocher Straße". Gegen 18 Uhr drangen einer oder mehrere Täter unbemerkt durch ein Fenster in das dortige Einfamilienhaus ein. Sie konnten nach der Tat unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Zu möglichem Diebesgut sowie Schadenshöhen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zu beiden Taten hat das Kriminalkommissariat 21 in Rüsselsheim die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, wird gebeten, sich telefonisch unter 06142 / 696 - 0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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