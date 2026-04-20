PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mähdrescher transportiert/Polizei untersagt Weiterfahrt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein mit einem Mähdrescher beladener Schwertransport geriet am Freitagvormittag (17.04.) in den Fokus einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen.

Gegen 10.00 Uhr stoppten die Beamten auf der A 5 bei Mörfelden-Walldorf die Fahrzeugkombination. Mit dem Gespann sollte ein Mähdrescher in die Ukraine befördert werden. Schnell war klar, dass der Transport aufgrund seiner Länge und Überbreite genehmigungs- und erlaubnispflichtig war. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung lag aber nicht vor. Dem 33 Jahre alten Fahrer musste die Weiterfahrt von der Polizei an Ort und Stelle untersagt werden. Zur Sicherung der möglichen gewinnabschöpfenden Maßnahme gegen das Transportunternehmen wurden 4000 Euro erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 10:24

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Einfamilienhaus / Vorläufige Festnahme eines 21-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Nach dem Hinweis aufmerksamer Zeugen hat eine Streife des 1. Polizeireviers am Samstagabend (18.4.) einen 21-Jährigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen. Gegen 17 Uhr verständigten die Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten zwei Männer, die sich im "Herdweg" Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften. Sofort hinzugezogene ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 10:19

    POL-DA: Raunheim: Zwei Einfamilienhäuser im Visier von Einbrechern

    Raunheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmorgen (18.04) und Sonntagabend (19.04.) geriet ein Einfamilienhaus in der "Adalbert-Stifter-Straße" in das Visier eines oder mehrerer bislang unbekannter Krimineller. Diese versuchten zunächst, das dortige Gartentor zu überwinden, wodurch es beschädigt wurde. Durch ein Fenster versuchten die Täter sich anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren