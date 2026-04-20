Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mähdrescher transportiert/Polizei untersagt Weiterfahrt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein mit einem Mähdrescher beladener Schwertransport geriet am Freitagvormittag (17.04.) in den Fokus einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen.

Gegen 10.00 Uhr stoppten die Beamten auf der A 5 bei Mörfelden-Walldorf die Fahrzeugkombination. Mit dem Gespann sollte ein Mähdrescher in die Ukraine befördert werden. Schnell war klar, dass der Transport aufgrund seiner Länge und Überbreite genehmigungs- und erlaubnispflichtig war. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung lag aber nicht vor. Dem 33 Jahre alten Fahrer musste die Weiterfahrt von der Polizei an Ort und Stelle untersagt werden. Zur Sicherung der möglichen gewinnabschöpfenden Maßnahme gegen das Transportunternehmen wurden 4000 Euro erhoben.

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