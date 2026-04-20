Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Vorläufige Festnahme eines 21-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis aufmerksamer Zeugen hat eine Streife des 1. Polizeireviers am Samstagabend (18.4.) einen 21-Jährigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen. Gegen 17 Uhr verständigten die Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten zwei Männer, die sich im "Herdweg" Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften. Sofort hinzugezogene Streifen konnten den 21-Jährigen sowie das Diebesgut in der Nähe des Tatorts feststellen. Der Tatverdächtige musste mit zur Wache kommen, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Eine Fahndung nach dem Komplizen, welcher über den "Roquetteweg" und die "Jahnstraße" flüchtete, verlief bislang erfolglos. Der Mittäter wird als 20 bis 30 Jahre alt, schwarz gekleidet und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat - insbesondere zu dem Komplizen des Festgenommen - die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat können telefonisch unter 06151 / 969 - 0 an die Ermittlerinnen und Ermittler des K21/22 gerichtet werden.

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