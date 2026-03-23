Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B311 - Am Steuer eingeschlafen

Am Sonntag geriet ein Autofahrer bei Ehingen in den Gegenverkehr. Zum Glück konnte der Entgegenkommende noch auswichen und so Schlimmeres verhindern.

Ulm (ots)

Der 21-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr auf der B311 Höhe Ehingen-Nasgenstadt. Er war in Richtung Ehingen unterwegs und geriet im Bereich einer Rechtskurve mit seinem Mercedes nach links. Ein 35-Jähriger kam ihm mit seinem Audi Kombi entgegen. Dank seiner schnellen Reaktion konnte ein Frontalzusammenstoß gerade noch so verhindert werden, so die Polizei. Denn der 35-Jährige wich geistesgegenwärtig nach rechts auf den Seitenstreifen aus und fuhr rund 30 Meter auf diesem weiter, ehe er sein Fahrzeug wieder auf die geteerte Straße zurücklenken konnte. Der 21-Jährige gab bei den Polizisten an, wohl kurz eingenickt und deshalb nach links auf die Gegenspur geraten zu sein. Die Polizei Ehingen stufte den Vorgang als Straßenverkehrsgefährdung ein und hielt Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft. Der 21-Jährige durfte seinen Führerschein behalten.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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