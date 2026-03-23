Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) B30/Hochdorf - Reisebus landet auf den Leitplanken

Einem entgegenkommenden Auto musste wohl der Fahrer eines Reisebusses am Sonntag bei Hochdorf ausweichen.

Ulm (ots)

Der mutmaßliche Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Der Unfall passierte kurz vor 1.15 Uhr auf der einspurigen B30 zwischen Unteressendorf und Oberessendorf. Ein 73-Jähriger war mit dem unbesetzten Reisebus auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs. Wie der Fahrer später der Polizei berichtete, kam ihm im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve und Senke ein Fahrzeug entgegen. Und das auf der Fahrspur des Busses. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, wich der Busfahrer nach rechts aus. Dort schrammte der Reisebus rund 100 Meter an den Leitplanken entlang, ehe das Fahrzeug zum Teil auf den Planken zum Stehen kam. Das vordere linke Rad befand sich in der Luft und zeigte in Richtung eines Abhangs. Der Senior versuchte wohl noch ein Stück rückwärts zu fahren. Da aber das tonnenschwere Fahrzeug an dem Hang abrutschen zu drohte, verständigte er die Polizei. Für die Bergung des Reisebusses wurden zwei Schwerstkrane angefordert. Die kamen aus dem Raum Neu-Ulm. Für die Bergungsarbeiten musste die B30 im Bereich der Unfallstelle ab 4 Uhr komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Um kurz nach 5.30 Uhr waren die Arbeiten beendet und die Strecke wieder frei. Nun hat die Polizei Biberach Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht aufgenommen. Zum flüchtigen Pkw liegen keine Hinweise vor. Die Polizei schätzt den Schaden am Reisebus auf rund 40.000 Euro, den an den Schutzplanken auf ca. 5.000 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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