Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Braunschweig, dem Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Braunschweig und dem Hauptzollamt Braunschweig

Durchsuchungen in zehn Objekten in Northeim

Braunschweig (ots)

In zehn Objekten im Stadtgebiet von Northeim und Umgebung finden heute, den 20.01.2026, seit 06:00 Uhr morgens umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch Ermittlerinnen und Ermittler des Finanzamts für Fahndung und Strafsachen (FA FuSt) Braunschweig und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Göttingen des Hauptzollamts (HZA) Braunschweig mit Unterstützung der Polizeiinspektion Northeim und der zentralen Polizeidirektion statt.

Die Durchsuchungsbeschlüsse richten sich gegen mehrere Beschuldigte (43, 36 und 26 Jahre alt), denen Steuerhinterziehung in noch festzustellender Höhe vorgeworfen wird. Gegenstand der Ermittlungen sind unter anderem nicht versteuerte Umsätze/ Einkünfte in dem Bereich Garten- und Landschaftsbau unter Verwendung teilweiser fiktiver Firmenbezeichnungen und dem Bereich Vermietung und Verpachtung. Daneben besteht der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt und des Sozialleistungsbetrugs.

Wegen bestehender Vorstrafen und Erkenntnissen zu den Beschuldigten werden die Durchsuchungsmaßnahmen aufgrund von Eigensicherung unter erhöhtem Personaleinsatz durchgeführt sowie zum Teil unter Identitätsschutz der Einsatzkräfte.

Neben der Sicherstellung beweiserheblicher Unterlagen ist das Auffinden von Bargeld, mit denen die Beschuldigten ihre Geschäfte abgewickelt haben sollen, relevant. Insoweit ist zur Einziehung des Wertes von Taterträgen zur Sicherung voraussichtlicher Ansprüche des Landes Niedersachsen ein Vermögensarrest angeordnet. Hierzu sind auch Diensthundeführer der Polizeidirektion Göttingen im Einsatz.

Presseanfragen sind bitte an Frau Staatsanwältin Ohlms der Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

Telefonnummer: 0531/488-1018

E-Mail: stbs-b-presse@justiz.niedersachsen.de

