Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim am Main: Piaggio-Roller entwendet

Polizei bittet um Hinweise

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Sonntagabend (19.04.) wurde zwischen 16 und 19 Uhr der Roller eines 62-Jährigen aus dem "Hessenring" entwendet. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen begaben sich zu dem abgestellten verschlossenen Roller und haben sich anschließend mit diesem unerkannt in unbekannte Richtung entfernt. An dem schwarzen Roller der Marke Piaggio war das Versicherungskennzeichen 620 CFO montiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Rollers geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit den Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 41 in Rüsselsheim unter 06142 / 696 - 0 in Verbindung zu setzen.

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