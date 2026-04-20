Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: "Dachhaie" betrügen Hausbesitzerin

Polizei warnt

Griesheim (ots)

Eine betrügerische Bande hat zwischen Montagnachmittag (13.4.) und Freitagabend (17.4.) einer Hausbesitzerin in der Georgstraße ihre Dienstleistung angeboten und mit dubiosen Reparaturarbeiten am Balkon und Dach mehrere Tausend Euro ergaunern können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen tauchten die vier Kriminellen am Montagnachmittag ohne Vorankündigung bei der Bewohnerin auf und überredeten sie zur Reparaturarbeiten an ihrem Balkon. Zudem tauschten sie ohne weitere Vereinbarung die Dachrinnen des Hauses und stellten anschließend für ihre Arbeit eine Gesamtrechnung von mehreren tausend Euro aus.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Betruges im Zusammenhang mit dem Phänomen der sogenannten "Dachhaie". Neben der Suche nach weiteren Zeugen oder Geschädigten, möchten die Beamten zudem den aktuellen Fall nutzen, um wiederholt und eindringlich vor unseriösen Geschäften an der Haustür zu warnen.

Die Beamten schließen nicht aus, dass die vier Männer bereits im Vorfeld bei anderen Hauseigentümern vorgesprochen und ihre zwielichtige Hilfe angeboten haben. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wo sind sie aufgetreten und haben ihre unseriösen Dienstleistungen angeboten? Wer hat für Leistungen am Dach überzogene Rechnungen bekommen, die bar bezahlt wurden?

Die Kriminalpolizei in Darmstadt nimmt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Hinweise entgegen.

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