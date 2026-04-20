Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kleintierzuchtverein

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle nahmen zwischen Freitagabend (17.4.) und Samstagmorgen (18.4.) einen Kleintierzuchtverein in der Kastanienallee ins Visier. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zu dem Gelände und entwendeten mehrere Tauben aus einem Verschlag. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 43) unter der Rufnummer 06151/9690 Kontakt aufzunehmen.

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