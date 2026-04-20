Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kriminelle brechen in Einfamilienhaus ein

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag (17.4.), in der Zeit zwischen 7.45 und 11.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Schaafheimer Straße ins Visier genommen. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten ein Tablet sowie eine Münzsammlung. Mit ihrer Beute suchten sie letztlich unerkannt in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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