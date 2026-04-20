Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Kita

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Bachstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten zwischen Freitagabend (17.4.) und Montagmorgen (20.4.) gewaltsam über ein Fenster in die Kita ein. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten mit einem kompletten Tresor, Elektronikartikeln sowie Keksen als Beute. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

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