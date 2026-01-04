Feuerwehr Düren

FW Düren: Zimmerbrand mit Balkonfeuer - Personen durch Feuerwehr in Sicherheit gebracht

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am Sonntag, 4. Januar, um 15:50 Uhr durch die Leitstelle des Kreises Düren zu einem Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Nideggener Straße alarmiert. Nach ersten Meldungen sollten sich noch Personen im Gebäude befinden. Aus diesem Grund wurden neben umfangreichen Einsatzkräften der Feuerwehr auch der Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich ein Feuer auf dem außenliegenden Balkon, was drohte sich auf ein Zimmer auszudehnen. Unverzüglich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und ein Löschangriff von außen eingeleitet. Parallel ging ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung über den bereits verrauchten Treppenraum zur Brandwohnung vor. Die Rauchausbreitung wurde durch eine Rauchschutzvorhang verhindert und eine maschinelle Belüftung des Treppenraums eingeleitet. Die unverzüglich eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten schnell Erfolg und die Kontrolle der Wohnung auf vermisste Personen brachte zum Glück das Ergebnis, das keine Personen angetroffen werden konnten. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Rettung von Bewohnern aus dem Gebäude und übergaben diese zur Sichtung an den Rettungsdienst. Insgesamt wurden sechs Personen durch den Rettungsdienst sowie den vor Ort eingesetzten Notarzt untersucht. Verletzungen wurden nicht festgestellt, sodass kein Transport erfolgte. Eine zunächst vermisste Katze wurde durch die Feuerwehr gerettet und dem Eigentümer übergeben. Nach Abschluss der Löscharbeiten führte die Feuerwehr umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Während des Einsatzes musste die Nideggener Straße durch die Polizei vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr Düren war mit rund 75 Einsatzkräften im Einsatz. Beteiligt waren die Hauptwache, der Löschzug Mitte, die Löschgruppen Birkesdorf, Niederau, Lendersdorf und Berzbuir, die Führungsunterstützung sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa anderthalb Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell