Feuerwehr Düren

FW Düren: Zimmerbrand mit vermisster Person - Feuerwehr Düren im Einsatz

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am 22. Dezember 2025 um 19.30 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Tivolistraße alarmiert. Nach ersten Meldungen bestand der Verdacht, dass sich eine vermisste und möglicherweise gefährdete Person in dem betroffenen Gebäude aufhält. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage insoweit, dass es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss brannte. Bei dem Objekt handelt es sich um ein großes Mehrfamilienhaus mit sieben Etagen und einer Vielzahl von Wohnungen.

Unmittelbar wurden die Brandbekämpfung sowie die Suche nach Personen eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Menschensuche und Brandbekämpfung in das erste Obergeschoss vor. In der Brandwohnung selbst wurde keine Person mehr angetroffen. Es brannten Einrichtungsgegenstände, die durch die Feuerwehr zügig abgelöscht wurden.

Parallel dazu wurde eine Person, die eigenständig Löschversuche unternommen hatte, durch Einsatzkräfte ins Freie geführt. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhanges konnte die Rauchausbreitung auf die Brandwohnung begrenzt werden. Der Treppenraum blieb dadurch rauchfrei, sodass keine weiteren Personen durch Rauchgase gefährdet wurden.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Brandwohnung mittels eines Hochdrucklüfters rauchfrei gemacht. Die betroffene Wohnung ist nicht bewohnbar und wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Insgesamt wurden drei Personen, darunter zwei Kleinkinder sowie eine jugendliche Person, durch einen Notarzt und Rettungsdienst gesichtet. Alle Personen blieben unverletzt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Feuerwehr Düren war mit 58 Einsatzkräften im Einsatz. Die Einsatzdauer betrug rund eine Stunde. Im Einsatz befanden sich die Hauptwache, die Führungsunterstützungsgruppe, der Löschzug Mitte sowie die Löschgruppen Gürzenich, Niederau, Derichsweiler, Mariaweiler und Birgel.

