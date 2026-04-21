POL-DA: Griesheim: Motorrad (GG-A 768) entwendet
Polizei sucht Zeugen
Griesheim (ots)
In der Nacht von Sonntag (19.4.) auf Montag (20.4.) zwischen 21 und 9 Uhr haben Diebe ein in der Ottostraße abgestelltes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller Ducati, Modell: H7, hat das Kennzeichen GG-A 768 und war zuvor in unmittelbarer Nähe zu einem Motorradhändler abgestellt.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
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