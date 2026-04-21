Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Rund 180 Einsatzkräfte kontrollieren Verkehr/259 Ordnungswidrigkeiten, 17 Straftaten und 541 Geschwindigkeitsverstöße

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Kreis Groß-Gerau (ots)

Am Montag (20.04.), in der Zeit zwischen 06.30 und 22:00 Uhr, kontrollierten rund 180 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südhessen, der hessischen Bereitschaftspolizei, dem Hauptzollamt, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität sowie Ordnungsbehörden aus mehreren Städten und Gemeinden im Rahmen einer behördenübergreifenden Kontrolle den Straßenverkehr im gesamten Kreis Groß-Gerau. Insgesamt wurden hierbei 467 Fahrzeuge und 575 Personen genauer unter die Lupe genommen. 259 Ordnungswidrigkeiten und 17 festgestellte Straftaten waren anschließend die Bilanz der Kontrollen. Zudem wurden von den Ordnungshütern zwei Haftbefehle vollstreckt und 541 Verstöße bei flankierenden Geschwindigkeitsmessungen registriert.

Vier Fahrer waren berauscht am Steuer ihrer Fahrzeuge. In drei Fällen lag der Verdacht auf vorherigen Konsum von Cannabis bzw. Amphetamin vor. Bei einem der Fahrer zeigte ein Atemalkoholtest 1,78 Promille an. In allen Fällen folgten vorläufige Festnahmen sowie die Durchführung von Blutentnahmen. Ein Autoinsasse trug eine geladene Schreckschsusswaffe im Hosenbund und hatte einen Schlagring im Fahrzeug. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bei einer Kontrolle des gewerblicher Personen- und Güterverkehrs am Tanklager in Raunheim wurde ein niederländischer Lastwagen kontrolliert, der mit zwei Zugmaschinen beladen war. Der Transporter überschritt die zulässige Gesamthöhe und das zulässige Gesamtgewicht. Dem Brummifahrer wurde von den Verkehrspolizisten die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3600 Euro erhoben.

Im Zuge der Großkontrollen fanden auch Überprüfungen im Taxi- und Mietwagengewerbe statt. Hierbei wurden bei einem Krankentransportfahrzeug gravierende Mängel an der Rollstuhlrückhalteeinrichtung festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unmittelbar untersagt. Ein anderes Fahrzeug musste den anstehenden Krankentransport übernehmen. Vier Taxis wurde die Weiterfahrt aufgrund fehlender Eichung der Taxameter und in einem Fall wegen eines nicht mehr gültigen Personbeförderungsscheins eines Fahrer untersagt.

Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachungen passierte eine 58-jährige Fahrerin die Kontrollstelle auf der Landesstraße 3112 bei Gernsheim mit 96 km/h bei maximal erlaubten 70 Stundenkilometern. Ebenfalls mit 96 "Sachen", bei erlaubten 70 km/h, war ein 35-jähriger Autofahrer bei Wallerstädten auf der Landesstraße 3094 unterwegs. Ein 20-Jähriger stand während der Fahrt mit seinem E-Scooter unter dem Einfluss von Marihuana. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass sein E-Scooter 35 km/h statt der erlaubten 25 Stundenkilometer fuhr. Den 20-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Cannabiseinfluss sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bei mobilen Kontrollen durch zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen wurde am Nachmittag auf der A 67 bei Rüsselsheim ein Auto mit drei osteuropäischen Staatsangehörigen ohne gültigen Aufenthaltstitel kontrolliert. Das Trio wurde vorläufig festgenommen. In ihrem Fahrzeug entdeckten die Fahnder eine Reisetasche mit zahlreichen hochpreisigen Drogerie- und Hygieneartikeln für die keine Kaufbelege vorgelegt werden konnten. Es bestand der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei. Die Artikel wurden sichergestellt. Zwei der drei vorläufig festgenommenen Männer wurden anschließend zwecks Prüfung der Abschiebung in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurden von den Zivilfahndern im Rahmen einer Kontrolle auf der A 5 bei Mörfelden-Walldorf bei einem 53 Jahre alten Beifahrer aus Offenbach zwei offene Haftbefehle, unter anderem wegen einer Verkehrsstraftat, mit Geldstrafen in Höhe von insgesamt 4200 Euro festgestellt. Weil der 53-Jährige die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er für die nächsten rund zwei Monate in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei ebenfalls durchgeführten Schulwegüberwachungen an drei Schulen im Bereich Riedstadt standen erfreulicherweise keine gravierenden Beanstandungen zu Buche.

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