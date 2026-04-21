Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Supermarkt

Seeheim-Jugenheim (ots)

Gegen 2.45 Uhr löste in den frühen Dienstagmorgenstunden (21.4.) der Alarm eines Supermarkts in der "Breslauer Straße" aus. Grund für den Alarm waren bislang unbekannte Einbrecher, die ersten Erkenntnissen zufolge eine Glasscheibe des Marktes aufbrachen, um in das Innere zu gelangen. Hierdurch entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Markt erbeuteten die Täter unter anderem mehrere Packungen Zigaretten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung durch Streifen der Polizeistation Pfungstadt sowie einem Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Südhessen verlief bislang noch ohne Erfolg.

Die beiden männlichen Täter waren circa 21 bis 30 Jahre alt und schlank. Beide trugen dunkle Kleidung und waren maskiert. Einer der Täter trug dazu graue, der andere weiße Sneaker.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit den Beamtinnen und Beamten unter 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

Ob die Tat im Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat am vergangenen Freitag (17.4.) in Alsbach-Hähnlein steht (wir haben berichtet), bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6257095

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