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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Roller (DA-Y 253) entwendet
Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Zwischen Montagabend (20.4.), circa 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen (21.4.), gegen 0.30 Uhr, wurde ein Roller im Wert von mehreren tausend Euro aus der "Ahornstraße" entwendet. Das zuvor am Fahrbahnrand geparkte rote Zweirad der Marke Honda trug das amtliche Kennzeichen DA-Y 253 und wurde durch bislang unbekannte Täter unbemerkt gestohlen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit den ermittelnden Kriminalbeamten des Kommissariats 41 in Dieburg unter 06071 / 9656 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thilo Becker
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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