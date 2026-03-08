PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht vom 05.03. auf den 06.03.2026 beschädigten bisweilen unbekannte Täter die Glasscheibe einer Balkontür des Greizer Senioren- und Pflegeheims in der Marienstraße in 07973 Greiz. Hierbei betraten die Täter den rückwärtigen Bereich des Objektes in der Marienstraße und warfen hier mittels eines Steines die Glasscheibe zur Tür ein. Hierbei wurde die Tür beschädigt, jedoch war ein Eindringen in das Objekt nicht möglich. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Polizeiinspektion Greiz bisweilen keine Hinweise auf den Beschuldigten vorlagen, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0057321/2026 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

