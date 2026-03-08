PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beziehungsstreit endet mit Schlägen

Gera (ots)

Am 08.03.2026 wurde die Polizei Gera um 00:00 Uhr durch Bürger informiert, dass in der Heinrichstraße zum Durchgang der Gera Arcaden ein junger Mann auf zwei Frauen einwirkt. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Personengruppe schnell aufgefunden und getrennt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen dem anfang 20 jährigen syrischen Mann und einer der beiden anfang 40 jährigen ukrainischen Frauen zu einem Beziehungsstreit. In der Folge schlug dieser einer der Frauen in das Gesicht. Als die zweite Frau schlichten wollte, wurde auch diese geschlagen. Beide Frauen wurden leicht verletzt, mussten allerdings nicht ärztlich behandelt werden. Der junge Mann erhielt durch die Beamten einen Platzverweis. Als die Beamten den Einsatzort verließen, kam dieser zurück und Bedrohte die Frauen erneut. In der Folge wurde der Mann durch die wieder eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. <NR>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 07:02

    LPI-G: Streit um eine Hecke eskaliert

    Gera (ots) - Am Samstag, den 07.03.2026 kam es am Lasurberg zu einem Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Männern aufgrund einer Hecke im Grenzbereich der Grundstücke. Nach einem verbalen Disput begannen beide Beteiligte sich gegenseitig mit Ästen des Grünschnittes zu schlagen. Die Situation konnte vor Ort durch die eingesetzten Beamten beruhigt und beide Parteien getrennt werden. Die Männer wurden leicht verletzt, ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:44

    LPI-G: (G) Pkw fährt Radfahrerin an (0055984/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 05.03.2026 gegen 06:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Leibnizstraße / Joliot-Curie-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 47-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die Schellingstraße mit der Absicht, nach links in die Leibnizstraße abzubiegen. Beim Abbiegen geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 41-jährigen Radfahrerin, die an der Kreuzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren