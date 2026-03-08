Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beziehungsstreit endet mit Schlägen

Gera (ots)

Am 08.03.2026 wurde die Polizei Gera um 00:00 Uhr durch Bürger informiert, dass in der Heinrichstraße zum Durchgang der Gera Arcaden ein junger Mann auf zwei Frauen einwirkt. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Personengruppe schnell aufgefunden und getrennt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen dem anfang 20 jährigen syrischen Mann und einer der beiden anfang 40 jährigen ukrainischen Frauen zu einem Beziehungsstreit. In der Folge schlug dieser einer der Frauen in das Gesicht. Als die zweite Frau schlichten wollte, wurde auch diese geschlagen. Beide Frauen wurden leicht verletzt, mussten allerdings nicht ärztlich behandelt werden. Der junge Mann erhielt durch die Beamten einen Platzverweis. Als die Beamten den Einsatzort verließen, kam dieser zurück und Bedrohte die Frauen erneut. In der Folge wurde der Mann durch die wieder eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. <NR>

