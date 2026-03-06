Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Pkw fährt Radfahrerin an (0055984/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 05.03.2026 gegen 06:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Leibnizstraße / Joliot-Curie-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 47-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die Schellingstraße mit der Absicht, nach links in die Leibnizstraße abzubiegen. Beim Abbiegen geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 41-jährigen Radfahrerin, die an der Kreuzung wartete. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen am Knie. Am Pkw entstand ein Schaden im knapp vierstelligen Bereich, am Fahrrrad wurden Lenker und Vorderrad beschädigt. Beim Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,49 Promille festgestellt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein und stellte den Führerschein vorläufig sicher. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell