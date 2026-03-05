PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ohne Versicherungsschutz unterwegs (0054999/2026)

Gera (ots)

Gera. Beamte der Polizei Gera kontrollierten am Mittwochmorgen (04.03.2026) gegen 08:35 Uhr eine 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in der Thüringer Straße. Zuvor war den Polizisten aufgefallen, dass an dem Fahrzeug noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht war. Dessen Gültigkeit war bereits zum 28.02.2026 abgelaufen, sodass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die Beamten untersagten der Jugendlichen die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

