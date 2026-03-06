LPI-G: (LK GRZ) Portmonee aus Handtasche entwendet (0056725/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am Donnerstag, dem 05.03.2026, in der Zeit zwischen 13:00 und 13:15 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Meinersdorfer Straße zu einem Diebstahl. Eine 68-jährige Geschädigte stellte beim Bezahlen an der Kasse fest, dass sich ihr Portmonee nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse mit etwa 800 Euro Bargeld, Geldkarten sowie Personalausweis und Führerschein. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
