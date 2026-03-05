PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Geldbörse in Einkaufsmarkt entwendet (0055600/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Ackerstraße die Geldbörse einer 70-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte zum Tatzeitpunkt im Markt, als die Unbekannten ihre Geldbörse entwendeten. In der Börse befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Die Altenburger Polizei nahm die Anzeige auf und hat die Ermittlungen zum Diebstahl eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

