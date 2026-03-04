LPI-G: (LK GRZ) Mit 1,6 Promille unterwegs (0054309/2026)
Greiz (ots)
Ronneburg. Polizeibeamte der Inspektion Gera kontrollierten am 03.03.2026 gegen 12:20 Uhr in der Straße der Opfer des Faschismus den 64-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DL)
