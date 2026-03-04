PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mit 1,6 Promille unterwegs (0054309/2026)

Greiz (ots)

Ronneburg. Polizeibeamte der Inspektion Gera kontrollierten am 03.03.2026 gegen 12:20 Uhr in der Straße der Opfer des Faschismus den 64-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:34

    LPI-G: (LK GRZ) Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 03.03.2026 gegen 17:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polize Greiz im Bereich Triebesgrund einen 39-jährigen Mann. Beim Erblicken des Streifenwagens hatte dieser zuvor einen Gegenstand unter ein geparktes Fahrzeug geworfen. Der Gegenstand entpuppte sich als ein aufschraubbares Gefäß in Batterieoptik. Darin wurde eine geringe Menge einer kristallinen Substanz festgestellt, bei der es ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:27

    LPI-G: (LK ABG) Pkw entwendet - Polizei bittet um Hinweise (0053914/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 02.03.2026, 21:00 Uhr bis 03.03.2026, 08:00 Uhr, einen blauen VW Passat im Wert von etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug war in der Otto-Engert-Straße vor dem Wohnhaus des 54-jährigen Eigentümers abgestellt und verfügte über ein Keyless-System. Die Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet. ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:18

    LPI-G: (G) Raub vor Supermarkt (0054746/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 03.03.2026 gegen 17:45 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße zu einem Raubdelikt. Zwei Männer im Alter von 57 und 25 Jahren hatten zuvor Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro erworben und hielten sich anschließend mit weiteren Personen vor dem Markt auf. Ein 23-Jähriger aus der Runde habe den 57-Jährigen und den 25-Jährigen plötzlich mit einer Glasflasche und einem Messer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren