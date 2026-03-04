PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Raub vor Supermarkt (0054746/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 03.03.2026 gegen 17:45 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Otto-Rothe-Straße zu einem Raubdelikt. Zwei Männer im Alter von 57 und 25 Jahren hatten zuvor Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro erworben und hielten sich anschließend mit weiteren Personen vor dem Markt auf. Ein 23-Jähriger aus der Runde habe den 57-Jährigen und den 25-Jährigen plötzlich mit einer Glasflasche und einem Messer bedroht und forderte die Herausgabe der Einkäufe. Die Geschädigten übergaben die Lebensmittel widerstandslos. Anschließend entfernte sich der Täter vom Tatort. Im Nachgang erstattete der 57-Jährige Anzeige bei der Polizei in Gera. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:12

    LPI-G: (LK ABG) Bargeld bei Einbruch entwendet (0054855/2026)

    Altenburg (ots) - Schmölln. Unbekannte Täter verschafften sich am 03.03.2026 zwischen 13:00 Uhr und 21:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Heimstättenstraße. Der 57-jährige Hauseigentümer stellte nach seiner Rückkehr Hebelspuren an der Kellertür fest. Die Täter durchsuchten alle drei Wohnetagen und entwendeten aus einem Schrank 500 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf einen mittleren ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:08

    LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten ohne Beute (0054851/2026)

    Altenburg (ots) - Nobitz. Im Zeitraum vom 03.03.2026, 20:20 Uhr bis 20:26 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Neuen Straße ein. Die 48-jährige Hauseigentümerin befand sich zur Tatzeit nicht im Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei männliche Täter eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Hauses ein und durchsuchten die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:17

    LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit schwerverletzter Mopedfahrerin (0053324/2026)

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 02.03.2026 gegen 15:15 Uhr verunfallte eine 17-jährige Kradfahrerin auf der L1086 in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Einfahrtstor. Die Jugendliche erlitt schwere Beinverletzungen und wurde ins Krankenhaus Greiz gebracht. Am Krad entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren