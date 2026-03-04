LPI-G: (LK ABG) Pkw entwendet - Polizei bittet um Hinweise (0053914/2026)
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 02.03.2026, 21:00 Uhr bis 03.03.2026, 08:00 Uhr, einen blauen VW Passat im Wert von etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug war in der Otto-Engert-Straße vor dem Wohnhaus des 54-jährigen Eigentümers abgestellt und verfügte über ein Keyless-System. Die Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zum Verbleib des Pkw nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 471-0 entgegen. (DL)
