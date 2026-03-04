LPI-G: (LK GRZ) Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 03.03.2026 gegen 17:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polize Greiz im Bereich Triebesgrund einen 39-jährigen Mann. Beim Erblicken des Streifenwagens hatte dieser zuvor einen Gegenstand unter ein geparktes Fahrzeug geworfen. Der Gegenstand entpuppte sich als ein aufschraubbares Gefäß in Batterieoptik. Darin wurde eine geringe Menge einer kristallinen Substanz festgestellt, bei der es sich mutmaßlich um Crystal Meth handelt. Die Substanz wurde sichergestellt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (DL)
