PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Geldbörse aus Einkaufsbeutel gestohlen (0055733/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 04.03.2026 kam es zwischen 17:15 Uhr und 17:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Offenburger Allee zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine bislang unbekannte Person entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 66-jährigen Frau aus einem Beutel, der am Einkaufswagen hing. In der Folge wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet sowie die betroffenen Geldkarten der Dame gesperrt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 08:17

    LPI-G: (LK ABG) Geldbörse in Einkaufsmarkt entwendet (0055600/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (04.03.2026) zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Ackerstraße die Geldbörse einer 70-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte zum Tatzeitpunkt im Markt, als die Unbekannten ihre Geldbörse entwendeten. In der Börse befanden sich ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:37

    LPI-G: (LK GRZ) Mit 1,6 Promille unterwegs (0054309/2026)

    Greiz (ots) - Ronneburg. Polizeibeamte der Inspektion Gera kontrollierten am 03.03.2026 gegen 12:20 Uhr in der Straße der Opfer des Faschismus den 64-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:34

    LPI-G: (LK GRZ) Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 03.03.2026 gegen 17:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polize Greiz im Bereich Triebesgrund einen 39-jährigen Mann. Beim Erblicken des Streifenwagens hatte dieser zuvor einen Gegenstand unter ein geparktes Fahrzeug geworfen. Der Gegenstand entpuppte sich als ein aufschraubbares Gefäß in Batterieoptik. Darin wurde eine geringe Menge einer kristallinen Substanz festgestellt, bei der es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren