Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Geldbörse aus Einkaufsbeutel gestohlen (0055733/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 04.03.2026 kam es zwischen 17:15 Uhr und 17:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Offenburger Allee zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine bislang unbekannte Person entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 66-jährigen Frau aus einem Beutel, der am Einkaufswagen hing. In der Folge wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet sowie die betroffenen Geldkarten der Dame gesperrt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

